PSP usa drones para vigiar e limita espaço aéreo no Porto

Entre esta sexta-feira e sábado, parte da cidade do Porto, em especial as zonas da Alfândega, Avenida da Boavista e Pavilhão Rosa Mota, vão ser alvo de severas restrições de trânsito e de uma vigilância apertada por parte da PSP, que irá recorrer a drones e limitar o espaço aéreo. A Cimeira Social da União Europeia vai reunir 24 chefes de Estado e de Governo no Porto.

Nuno Amorim, intendente da PSP do Porto responsável pela operação, referiu, sem revelar o número de agentes, que estarão envolvidos operacionais de diversos comandos e de todas as valências da PSP, incluindo a Unidade Especial de Polícia, com o Grupo de Operações Especiais e o Corpo de Intervenção, e o Corpo de Segurança Pessoal.

Na operação estão envolvidas todas as forças de segurança (PSP, GNR, PJ e Polícia Mundial) e o INEM. Sobre as manifestações previstas para esta sexta-feira (cerca de uma dezena), Nuno Amorim reconheceu que poderão criar alguns constrangimentos, mas apelou aos participantes para que sigam as indicações dos agentes.