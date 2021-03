Rogério Matos Hoje às 12:16 Facebook

A PSP foi esta quarta-feira chamada de volta ao bairro de lata em Santa Marta do Pinhal, no Seixal, para uma ocorrência que não está relacionada com a troca de tiros de terça-feira. Em causa estará um episódio de desavenças familiares. Não são conhecidos feridos.

Fonte oficial da PSP garante ao JN que nada tem que ver com a situação que motivou na terça-feira o cerco ao bairro na sequência de troca de tiros entre moradores e polícias.