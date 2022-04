Pugilista profissional vai preso por agredir dois polícias

Tribunal do Porto condenou atleta internacional a três anos de cadeia efetiva. Estava em liberdade condicional quando bateu em agentes.

Um pugilista profissional foi esta semana condenado pelo Tribunal do Porto a três anos de prisão efetiva por ter agredido dois agentes da Polícia Municipal, em setembro de 2019, em Vila Nova de Gaia. Os juízes, que poderiam ter suspendido a pena de prisão, decidiram enviar o arguido para a cadeia porque, meses antes da contenda, já tinha sido condenado a uma pena suspensa de um ano e meio de prisão por um crime de violência após subtração, pelo Tribunal de Gaia. O pugilista, atualmente em liberdade, ainda pode recorrer da decisão junto da Relação.

De acordo com a decisão judicial, os dois polícias, Hugo F. e Ricardo L., estavam devidamente fardados a controlar o trânsito no Largo Miguel Bombarda, em Gaia, quando surgiu o pugilista ao volante de um Fiat Punto, em contramão. Fábio C., de 31 anos, não obedeceu à ordem de paragem dada pelos agentes e acelerou o veículo na direção do polícia Hugo F., que teve de se desviar para não ser atropelado.