Pulseira electrónica para homem que ameaçava companheira

Militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de São João da Madeira detiveram um homem de 46 anos por violência doméstica, no concelho de Santa Maria da Feira. O homem ficou com pulseira eletrónica.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor "ameaçava e exercia violência psicológica contra a vítima, sua companheira de 54 anos".

Adianta, ainda, a GNR que "no seguimento das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção e dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo".

Foram apreendidas três boxes para clonagem de cartões, quatro boxes descodificadoras de canais digitais, quatro telemóveis, sete frascos de inseticidas, oito cartões com chip, sem banda magnética e um DVD.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de aproximação e de contactos por qualquer meio com a vítima, controlado por pulseira eletrónica, proibição de posse e aquisição de armas, e obrigação de abandonar a habitação em dois dias.