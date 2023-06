Pulseira eletrónica para aluno que agrediu professor em Felgueiras

O aluno de 16 anos que, na semana passada, agrediu com um ferro um professor, na Escola Básica de Lagares, em Felgueiras, foi presente a juiz esta segunda-feira e ficou obrigado a permanecer na habitação, controlado por pulseira eletrónica e proibido de contactar com a vítima e as testemunhas da agressão.

O caso ocorreu no dia 5 de junho, na Escola Básica 2/3 de Lagares, em Felgueiras. O professor, de 46 anos, foi agredido com um ferro por um aluno, de 16, ficando com ferimentos graves na cabeça, pernas e braços.

Ao que o JN apurou, o professor foi agredido pouco depois de ter chamado a atenção do aluno para um comportamento impróprio que este tivera com um colega - a quem baixou as calças no meio da sala - e de lhe ter dito que iria ser alvo de um processo disciplinar.

Nessa altura, o aluno saiu da sala e regressou pouco depois, já após o final da aula, com um ferro, com o qual agrediu o docente, ainda no interior da sala. Desferiu-lhe várias pancadas que lhe provocaram ferimentos graves nos braços, nas pernas e na cabeça. A seguir, fugiu da escola.

Acabou por ser identificado pela GNR de Felgueiras e foi presente esta segunda-feira no Tribunal de Penafiel para lhe serem aplicadas as medidas de coação.