"Pura maldade". Cemitério vandalizado em freguesia de Viana

A Junta de São Romão de Neiva, Viana do Castelo, apresentou este domingo queixa na GNR por atos de vandalismo cometidos durante a noite no cemitério da freguesia.

Segundo o autarca local, Manuel Salgueiro, população local deu alerta de manhã, após a missa, para "a vandalização do cemitério", com derrube de um pilarete de pedra do gradeamento frontal e estragos na capela de apoio aos funerais.

"Para mim é pura maldade. Estou estupefacto. Nunca aconteceu nada disto. Este tipo de vandalismo é a primeira vez que acontece. Já houve roubos nas sepulturas, de crucifixos, mas isto acho muito estranho", declarou o Presidente da Junta, descrevendo: "Colocaram em cima da mesa da capela várias velas e uma vassoura, e no canto mais velas e ramos de flores. Pegaram em velas e flores das sepulturas, e colocaram-nas junto ao gradeamento. Fizeram uma série de asneiras que deixaram a população revoltada".

O autarca mostra-se convicto que os responsáveis vão ser identificados. "Fiz queixa à GNR, veio uma patrulha e militares da investigação criminal, que fizeram perícias. Detetaram impressões digitais e pontas de cigarro, que tudo indica que são dos meliantes que lá estiveram", disse, concluindo: "Estou muito convencido que dada a perícia, as impressões digitais encontradas dentro da capela e as pontas de cigarro, provavelmente vamos chegar aos autores do crime".

Manuel Salgueiro informou que "o cemitério encerra automaticamente às 21.00 horas" e os suspeitos terão entrado "saltando o muro na parte mais baixa". Ao Jornal de Notícias, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, confirmou a ocorrência e que foram acionados meios para o local. O caso vai ser investigado.