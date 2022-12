Quadrilha albanesa que atuava no Minho era "profissional" e "discreta"

Joaquim Gomes Hoje às 10:26 Facebook

Investigadores criminais da GNR de Braga afirmaram, em tribunal, que a quadrilha albanesa a quem são imputados vários assaltos milionários e da qual dois elementos começaram a ser julgados na última semana era "profissional" e "discreta", em que cada um sabia o que tinha de fazer. É suspeita de ter cometido furtos no valor total de cerca de meio milhão de euros, entre finais de 2021 e inícios de 2022

Os dois arguidos, Edi Gjonaj (43 anos) e Artur Zisko (46 anos), estão em prisão preventiva e respondem por associação criminosa, furto qualificado e falsificação de documentos, tendo Edi Glonaj cadastro por crimes idênticos.

Segundo os operacionais do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Braga, durante o primeiro dia do julgamento, sexta-feira, no Tribunal de Braga, os suspeitos nunca cometeram furtos violentos, tendo mesmo fugido do dono de uma casa, apesar de este estar sozinho na vivenda, em Famalicão.

Dos três elementos da quadrilha, um fugiu num carro das Operações Especiais da GNR, com armamento dentro, em finais de fevereiro de 2022, do local onde o grupo tinha um esconderijo, em Vila Nova de Cerveira. O carro foi abandonado em Espanha, ainda com as armas da corporação dentro.

Sempre com matrículas falsas

Com viagens constantes entre Portugal e Espanha, os elementos do grupo saíam sempre na A3 pelo acesso a Paredes de Coura e iam até um esconderijo, em Vila Nova de Cerveira, onde guardavam em pouco tempo, geralmente em três minutos a cinco minutos, o material usado para os furtos, como pés-de-cabra, marretas, luvas e walkie-talkies, ao mesmo tempo que trocavam as matrículas falsas.

A GNR de Braga apreendeu um Mercedes e uma carrinha Audi utilizados pelos suspeitos, para as suas deambulações entre Espanha e Portugal, colocando sempre chapas de matrículas falsas, mas com denominador comum de corresponderem a outros automóveis das mesmas marcas e modelos, para não levantar suspeitas. Nas deslocações, faziam manobras de diversão para saber se estavam ou não a ser seguidos, como alterações súbitas de velocidade ou voltas sucessivas em rotundas.

A quadrilha falaria por walkie-talkies, para não ser detetada pelas autoridades policiais, tinha um detetor de sinais de rede e outros aparelhos tão sofisticados que a GNR de Braga pretende agora que revertam a seu favor.

Quase não precisavam de falar

Segundo referiu um investigador criminal da GNR, nos assaltos a moradias de luxo "cada um sabia muito bem aquilo que tinha a fazer, quase não falavam uns com os outros e mal chegavam ao local onde escondiam as coisas apagavam as luzes da viatura e apenas utilizavam as suas luzes de lanternas de mineiro", tendo acrescentado "haver uma divisão de tarefas que estava perfeitamente definida antes dos furtos".

Ainda segunda a GNR, "até fatos de trabalho tinham e usavam-nos durante os furtos, como era visível nos sistemas de videovigilância das moradias onde eram praticados" os crimes, afirmou um outro investigador criminal da GNR. "Usavam sempre luvas e o único vestígio biológico encontrado nos veículos foi do que fazia de motorista" e que conseguiu fugir.

Nos furtos às residências minhotas, caberia a Desard Marku ficar ao volante e a vigiar as imediações, ficando a dupla que agora será julgada, Edi Gjonaj e Artur Zisko, com encargo de entrar nas casas e levar o mais valioso.

Segundo refere a acusação do Ministério Público, o primeiro dos furtos terá sido cometido na madrugada de 08 de outubro de 2021, em Gondizalves (Braga), enquanto o último assalto se verificou a 24 de fevereiro de 2022, em Aveleda (Braga), com o furto de um cofre às costas, poucas horas antes de serem detidos, em Vila Nova de Cerveira, dois dos três suspeitos dos assaltos.