Quando os polícias criam projetos para ajudar os outros

Rede Informal de Amigos, Patrulha Malvada e Forças Segurança Unidas são projetos do distrito do Porto que galgaram muros para chegarem à comunidade.

Seja com um irresistível peluche como mascote e embaixador de um grupo de amigos solidários ou tenha tudo surgido com o futebol ou, até, a partir de um divertido karaoke, após uma madrugada de patrulhamento, com o famoso tema musical do filme "O rei leão", vários elementos das forças de segurança do distrito do Porto, entre profissionais da GNR e da PSP, ampliam o significado do espírito de missão que os leva a trabalhar em prol da comunidade. Nos tempos livres, entregam-se de corpo e alma a projetos solidários que criaram para continuarem a ajudar os outros, enquanto civis.