Quantas polícias há? Ninguém parece saber, mas são demasiadas

Há mais de uma dezena de órgãos de polícia criminal com competência para investigar. Modelo atual promove duplicação de funções e repetição de infraestruturas.

Ninguém parece saber quantos são e quais são os órgãos de polícia criminal (OPC) portugueses. Nem tão-pouco os ministérios da Administração Interna e da Justiça ou a Procuradoria-Geral da República que, questionados, remeteram-se ao silêncio. Mas quase todos os atores do sistema de segurança interna e vários estudos efetuados ao longo dos anos consideram que são demasiados, com funções duplicadas, estruturas repetidas e em contraciclo com a tendência europeia de concentrar forças policiais.

A questão assume importância maior após a anunciada reforma do SEF ter lançado o debate sobre o modelo policial nacional, com uns, como o ministro Eduardo Cabrita, a defenderem a integração na PSP, GNR e Polícia Judiciária (PJ) e com outros a elogiarem as virtudes de uma Polícia única.