Quase 1500 doses de droga apreendidas e quatro detidos no Barreiro

A PSP deteve quatro pessoas entre os 23 e 51 anos e apreendeu 1478 doses de diversas drogas na operação de combate ao tráfico de estupefacientes realizada, esta quarta-feira, no Barreiro, distrito de Setúbal.

Conforme revelou à agência Lusa o comandante de Divisão do Barreiro da PSP, Reinaldo Canada, os detidos são três homens, de idades entre os 23 e os 51 anos, e uma mulher de 23 anos, todos suspeitos de envolvimento no pequeno tráfico de venda direta aos consumidores na zona do bairro das Palmeiras, na cidade do Barreiro.

"Esta operação foi o culminar de uma investigação iniciada no ano passado e que resultou na detenção destas quatro pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico de estupefacientes, designadamente no tráfico de heroína, que tem um impacto significativo na comunidade", disse.

Segundo Reinaldo Canada, na operação policial, que teve início às 5 horas, participaram elementos da Esquadra de Investigação Criminal e de outras valências da PSP do Barreiro, que contaram com o reforço de várias Equipas de Intervenção Rápida do Comando Distrital de Setúbal e de meios operacionais da Unidade Especial de Polícia.

De acordo com o Comando Distrital de Setúbal da PSP, foi dado cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e a cinco mandados de busca não domiciliária emitidos pela autoridade judiciária.

A PSP do Barreiro apreendeu 1346 doses de heroína, 105 doses de cocaína e 27 doses de haxixe, bem como uma quantia de 2500 euros em numerário, uma viatura ligeira, três balanças de precisão, dois telemóveis e diverso material utilizado no corte e separação de estupefacientes.

A PSP refere ainda que os quatro detidos serão presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.