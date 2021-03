Quase 60 mil pessoas exigem que violação seja crime público

Carla Soares Hoje às 08:26 Facebook

Petição deverá entrar no Parlamento no início de abril. Para já, são debatidos no dia 15 projetos de lei como o do BE, da deputada Cristina Rodrigues e da IL.

A petição pública que exige a conversão do crime de violação em crime público já ultrapassou as 56 mil assinaturas. Em cerca de duas semanas, o número disparou. A meta para a entrega no início de abril no Parlamento subiu agora para 60 mil assinaturas.

Por agora, serão os partidos a tomar a palavra. O BE agendou na conferência de líderes para o plenário de 15 de abril o seu projeto de lei que torna a violação um crime público. E Cristina Rodrigues, deputada não inscrita que fez a ponte para transformar duas petições numa só, adiantou ao JN que levará o seu diploma a debate no mesmo dia, tal como a Iniciativa Liberal.