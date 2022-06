Comissões de Proteção receberam 1711 participações em 2020. Mais de um quarto das denúncias referia-se a castigos corporais.

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens receberam em média, em 2020, quase cinco denúncias por dia de maus-tratos físicos a crianças, segundo o relatório mais recente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. No total, foram feitas 1711 participações, menos 235 do que em 2019, o último ano pré-pandemia.