Quase dois mil cães perigosos na lista negra por ataques

No ano passado, entraram 225 cães para a lista, mais do dobro face a 2019. Há em média quatro ataques por dia, a maioria nas áreas metropolitanas.

Há quase dois mil cães perigosos em Portugal e, no ano passado, o número de animais que atacaram e foram assim classificados mais que duplicou face a 2019. Em 2020, 225 cães entraram para a lista da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), no ano anterior tinham sido 107. Em média, juntando os dados da PSP e da GNR, houve quatro ataques de cães por dia no ano passado, num total de 1460. Foi na via pública das áreas metropolitanas patrulhadas pela PSP que se deu a maioria das ocorrências (1031).

Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, considera urgente a tomada de medidas para diminuir o número de animais errantes, o que pode contribuir para a diminuição dos ataques. Em dezembro, o Grupo de Trabalho para o Bem-estar Animal, onde o próprio participou, apresentou ao Governo um conjunto de propostas. Porém, garante que ainda nada foi feito.