Quase todos já esqueceram o massacre do "Meia Culpa"

Crime aconteceu há 25 anos e quatro dos cinco homens condenados pelo homicídio de 13 pessoas estão em liberdade, casados e com filhos. José Queirós, o autor moral de um dos maiores crimes em Portugal, morreu a pedir esmola.

O mandante daquele que foi um dos maiores crimes em Portugal morreu na miséria. Os três operacionais que atearam o fogo que matou 13 pessoas já saíram da cadeia, refizeram a sua vida e lutam para esquecer um delito que os irá assombrar para sempre. O intermediário do negócio criminoso seguiu rumo idêntico. Amarante esforça-se para ignorar o trágico episódio e só a pandemia forçou o encerramento do bar de alterne de má memória. O massacre do "Meia Culpa" aconteceu há 25 anos.

João Pinto tinha 15 anos quando a cidade amarantina acordou em "choque", com a notícia de que 13 clientes, funcionários e mulheres que trabalhavam como alternadeiras no "Meia Culpa" tinham morrido, num incêndio criminoso. Hoje, a velocidade com que o tempo se evaporou surpreende-o, mas mantém viva a memória desse período. "Foi um dos acontecimentos mais marcantes da cidade. Ninguém esperava aquilo", refere.