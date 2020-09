Quatro anos de prisão para mulher que ateou fogo às casas de ex-marido e namorado 

Salomão Rodrigues Hoje às 10:28 Facebook

Uma mulher acusada de ter ateado fogo à casa do namorado três dias depois de ter feito o mesmo na casa do ex-marido, em 2019, em Mozelos, Feira, foi condenada, esta manhã, a quatro anos e nove meses de prisão efetiva.

A arguida de 52 anos, que se encontra em prisão domiciliária, estava acusada de dois crimes de incêndio e um crime de homicídio qualificado na forma tentada. O coletivo de juízes acabaria por considerar como não provado o crime de homicídio na forma tentada.

A leitura do acórdão teve lugar esta manhã no Tribunal de Espinho.

De acordo com a acusação do Ministério Público, a mulher dirigiu-se no dia 26 de junho de 2019 ao apartamento do namorado, na freguesia de Mozelos, com a intenção de provocar um incêndio na habitação, depois de o homem querer terminar a relação.

Conseguiu convencer o ex-namorado a deixá-la entrar em casa com a justificação de que precisava de ir à casa de banho.

Segue-se uma discussão, tendo a arguido começado a regar a cozinha com gasolina que levava num recipiente e, com recurso a um isqueiro, ateou chama àquela divisão.

Dirigiu-se depois ao hall de entrada, onde se encontrava o homem, despejando a gasolina em dois cadeirões.



O ex-namorado conseguiu escapar das chamas com a ajuda dos vizinhos, empurrando para fora do apartamento a arguida que ainda tentou voltar a entrar no apartamento através de uma janela, mas foi impedida pelo ofendido e por um vizinho.

Três dias antes desta ocorrência, a arguida já tinha ateado fogo ao apartamento do ex-marido, situado em Vila Nova de Gaia.