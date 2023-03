Quatro anos e meio de prisão efetiva por esfaquear enteado

O homem de 54 anos que confessou ao Tribunal de Beja que esfaqueou o seu enteado, mas que o fez em "legítima defesa", foi condenado a quatro anos e meio de prisão efetiva.

"Reagi em legítima defesa, para não ser mais agredido. Nunca tive intenção de ferir e muito menos matar", afirmou em tribunal João António, de Beja, justificando que deu duas facadas em João Paulo por ter sido agredido antes.

As explicações não convenceram os magistrados, que, no acórdão, atribuíram ao arguido "total ausência de arrependimento, procurando atribuir as culpas à vítima e ao seu passado criminal".

O tribunal também observou que aquele não foi o primeiro episódio de violência. "O arguido já foi condenado pela prática dos crimes de maus-tratos quando o enteado era ainda criança", afirmaram os juízes para justificar a pena efetiva de prisão.