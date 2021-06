Quatro confessam espancamento em zona de bares em Braga

Luís Moreira Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Crime em Gualtar, Braga, começou a ser julgado. Tudo teve início com alegado furto de carteira.

O Tribunal de Braga está a julgar quatro homens que sovaram um jovem, em 2016, na zona de bares da Universidade do Minho, em Gualtar. Um dos arguidos agarrou a vítima pelas costas e os outros encheram-na de pancada.

No arranque do julgamento, quinta-feira passada, os arguidos confessaram na íntegra os factos. Assumiram as agressões, que atingiram ainda um segundo jovem, e cada um comprometeu-se a pagar 400 euros a ambas as vítimas. Estas pediam 500 euros de indemnização, mas aceitaram os 400.