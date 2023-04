Quatro detenções em operação da PSP em zona de diversão noturna em Lisboa

JN Hoje às 08:13 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta madrugada, quatro pessoas numa zona de diversão noturna, em Lisboa, no âmbito de uma operação voltada para a deteção de posse ilegal de armas.

Em declarações ao Jornal de Notícias, fonte da PSP adiantou que as detenções ocorreram junto às discotecas Docks e Krystal e na avenida Brasília, junto ao Museu do Oriente, em Alcântara.

Duas pessoas foram detidas por posse de droga, uma por álcool e outra por posse ilegal de arma. Além da droga, foi apreendida uma soqueira.

Estiveram envolvidos na operação cerca de 150 polícias de várias valências da PSP, nomeadamente da Divisão territorial e de Trânsito com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico.