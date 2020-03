Quatro detidos em Famalicão por furto de metais

Alexandra Lopes Hoje às 11:22 Facebook

A GNR de Famalicão deteve em Lousado, Famalicão, quatro homens com idades entre os 21 e os 52 anos, suspeitos de furto de metais não preciosos.

Três dos suspeitos foram abordados pelos militares da GNR quando estavam perto de uma fábrica, numa viatura cheia de metais. Entretanto, os militares perceberam que um outro indivíduo estava no interior da fábrica, com um carrinho de mão carregado com vário objetos.

Os quatro indivíduos foram detidos, e a viatura em que circulava apreendida e entregue ao proprietário assim como os metais não preciosos.