Quatro detidos por furtos e roubos a idosos em Évora e Portalegre

JN/Agências Hoje às 08:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens e duas mulheres, entre os 21 e os 31 anos, foram detidos em flagrante delito por furtos e roubos a idosos nos distritos de Évora e Portalegre, ficando em prisão preventiva.

A GNR de Portalegre, em comunicado hoje divulgado, alerta para o facto de, por norma, este tipo de burlões serem homens e mulheres "bem vestidos, bem falantes, com voz calma e afável, com um discurso convincente e cativante, que levam as pessoas a fazer aquilo que não querem", apresentando-se como familiares, amigos de familiares ou funcionários de alguma empresa.

As quatro detenções, no sábado, ocorreram na sequência de um alerta sobre furtos e roubos (furtos com violência) nos distritos de Évora e Portalegre.

PUB

"Após a ocorrência de um roubo ocorrido no concelho de Ponte de Sôr, os militares encetaram, de imediato, diligências de investigação e de recolha de informação que permitiram localizar e deter os suspeitos", precisa no comunicado.

Os militares conseguiram, assim, apurar a forma de atuação dos agora detidos, dirigindo-se a pessoas idosas, especialmente vulneráveis, a quem diziam ser funcionários de instituições ou entidades públicas.

"Depois de ganharem a confiança das vítimas, apoderavam-se dos seus bens, essencialmente dinheiro e ouro, recorrendo também à violência", explica a GNR.

No decurso da ação policial, foram apreendidos uma viatura, quatro telemóveis, várias bolsas e carteiras, vários objetos em ouro, dois relógios e 2.083 euros em numerário.

Os detidos, com antecedentes pela prática de crimes da mesma natureza, foram presentes no sábado a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Ponte de Sôr, tendo-lhes sido decretada a prisão preventiva.