Quatro detidos por tentativa de assassinato em Leça da Palmeira

Grupo é suspeito de ter tentado matar homem em julho deste ano. São também acusados de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.

A Polícia Judiciária deteve dois homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 43 anos, no seguimento de uma investigação pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.

Segundo um comunicado emitido esta manhã pela Diretoria do Norte da PJ, os factos ocorreram no passado dia 18 de julho, em Leça da Palmeira, e tiveram como vítima um indivíduo de 29 anos de idade. Os suspeitos dispararam dois tiros na direção do homem mas, apenas por mero acaso, não o atingiram.

Os detidos, três desempregados e um auxiliar de armazém, serão apresentados a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.