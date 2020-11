Quatro detidos por tráfico de droga em Barcelos

Olga Costa Hoje às 12:41 Facebook

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram detidas por tráfico de droga em Barcelos. A operação, levada a cabo este domingo, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Barcelos, foi o culminar de uma investigação que decorriam há meses.

Ao longo deste domingo, os militares deram cumprimento a oito mandados de busca, sendo cinco domiciliárias e três em veículos em freguesias do concelho de Barcelos como Lijó, Pousa, Martim e Areias de Vilar. Foram detidas quatro pessoas, entre os 17 e os 28 anos.

Além dos quatro detidos, dois deles com antecedentes criminais, a operação levou, ainda, à constituição de um arguido, um homem de 22 anos por tráfico e posse de arma proibida.

Durante as diligências, as autoridades apreenderam 104 doses de haxixe, 12 de cocaína, seis de folhas de canábis, um taser, uma pistola de salva, uma caçadeira adaptada para munição real, 48 munições de vários calibres, uma soqueira, duas balanças digitais, sete telemóveis e 470 euros em numerário.

Os detidos serão esta segunda-feira presentes no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

A operação contou com o reforço dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Viana do Castelo e Braga, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga e do Destacamento Territorial de Barcelos.