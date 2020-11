Quatro detidos por tráfico de droga em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:10 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe deteve, esta quarta-feira, quatro jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, por tráfico de estupefacientes.

Os militares realizaram sete buscas domiciliárias e apreenderam 55 plantas de canábis, 392 doses de cocaína, 17 doses de haxixe, 44 gramas de liamba, duas balanças, quatro telemóveis, quatro facas e 10450 euros em dinheiro.

Os detidos serão presentes esta quinta-feira a tribunal para primeiro interrogatório.