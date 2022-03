Quatro em cada cinco pedidos de afastamento do juiz são rejeitados

Inês Banha e Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Advogados ou procuradores podem usar instrumento quando suspeitam que julgador será parcial. Se são os juízes a pedir para sair, a maioria dos pedidos é atendida.

Quando, a 13 de janeiro último, dois homens acusados de terem agredido um futebolista à porta de uma discoteca entraram numa sala de audiências de Lisboa, a expectativa geral era de que o julgamento começasse momentos depois. Mas foi adiado, porque um dos advogados dos arguidos requereu que uma das três juízas que iriam julgá-los fosse afastada do caso, por suspeitas de parcialidade.

A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) chegou no passado dia 11: o requerimento foi rejeitado e a juíza deve manter-se no coletivo. Um desfecho quase certo, face à tendência recente: desde 2015, quatro em cada cinco pedidos de recusa de juízes feitos pelas partes ao TRL foram negados. Já quando são os magistrados a pedir para sair dos processos, o TRL responde "sim" à maioria .