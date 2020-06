Quatro espanhóis intercetados pelo SEF com droga em Bragança

Glória Lopes Hoje às 18:30 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) intercetou no Ponto de Passagem Autorizado de Quintanilha, em Bragança, quatro cidadãos espanhóis que tentavam entrar em território nacional com droga e duas armas brancas.

Segundo um comunicado do SEF, o condutor do veículo tinha interdição de saída da área de residência e, após ter sido realizado o controlo documental aos restantes passageiros, verificou-se que todos eles tinham antecedentes criminais por vários crimes, desde tráfico de estupefacientes, violência doméstica, agressão e assaltos.

"Depois de entregues às autoridades espanholas, estas apreenderam droga e duas armas brancas na posse dos cidadãos espanhóis", refere o SEF na mesma informação.

Nos últimos dias foram intercetados outros estrangeiros pela mesma força de segurança. Na terça-feira, no Ponto de Passagem Autorizado de Vilar Formoso, foi detetado um cidadão português, de 61 anos, condenado pelo crime de violência doméstica e alvo de um mandado de captura e detenção para efeitos de cumprimento de pena, emitido pelo Tribunal de Execução de Penas de Coimbra. O cidadão foi intercetado no decorrer de um controlo de fronteira efetuado a um autocarro proveniente de Paris, França.

No passado fim de semana, no Ponto de Passagem Autorizado de Marvão, o SEF detetou outro cidadão português sob o qual pendia um mandado de detenção europeu pelos crimes de homicídio voluntário e ofensas corporais graves, emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto. O homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, onde ficou detido.

A deteção de todas as situações foi facilitada pelo SEF Mobile, um sistema pioneiro, rápido e seguro que o SEF está a utilizar nos controlos de fronteira e que já permitiu controlar mais de 110 mil cidadãos.