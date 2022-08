Quatro homens detidos por furto de catalisadores em Viana do Castelo

Quatro homens com idades entre 43 e 53 anos de idade foram detidos em flagrante pela GNR a furtar catalisadores no concelho de Viana do Castelo.

Segundo comunicado divulgado pelo Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso estava sob investigação há cerca de dois meses. Foram encetadas "diligências policiais no sentido de identificar e localizar os suspeitos, tendo estes sido surpreendidos quando estavam a furtar o catalisador de uma viatura estacionada na via pública em Vila Nova de Anha".

Os homens foram detidos em flagrante e foram também apreendidos dois catalisadores, uma serra a bateria, um macaco hidráulico, várias lâminas da serra, luvas, um alicate e um veículo.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

A GNR avisa que "tem investido os seus recursos quer na prevenção quer na fiscalização por forma a monitorizar este fenómeno criminal referente ao furto de catalisadores e posterior venda".