Quatro homens detidos por violência doméstica no Norte e Centro

Beatriz Azeredo Hoje às 16:15

A GNR deteve dois homens, em Leiria e em Santo Tirso, por agredirem e ameaçarem as companheiras. Outros dois suspeitos do mesmo tipo de crimes foram detidos na Figueira da Foz, anunciou a PSP, também esta sexta-feira.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Territorial de Leiria da GNR, um homem, de 67 anos, foi detido, na terça-feira passada, por violência doméstica sobre a companheira, de 64. Além de ser suspeito de agredir fisicamente a vítima, o detido também a terá ameaçado com uma arma branca, informou a Guarda.

O arguido, investigado e detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), foi presente ao Tribunal Judicial da Leiria, no dia seguinte, ficando proibido de contactar a vítima e de se aproximar num raio de 500 metros. Foi obrigado a afastar-se da residência e será controlado por pulseira eletrónica.

72 munições apreendidas

Num outro caso, no Grande Porto, a GNR deteve, na quarta-feira, um homem de 41 anos também por violência doméstica sobre a companheira de 35 anos, em Santo Tirso. O agressor ameaçava e agredia a vítima, com a qual mantinha uma relação de união de facto. No seguimento da ação policial, foi feita uma busca domiciliária, durante a qual foram apreendidas quatro armas de fogo ilegais e 72 munições.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos no dia seguinte, tendo ficado proibido de se aproximar da residência e de contactar com a vítima por qualquer meio, incluindo redes sociais. Segundo nota da GNR, ficou impedido de ter armas de fogo e será controlado por pulseira eletrónica.

Na quinta-feira, dois homens, de 36 e 38 anos, foram detidos no seguimento de dois mandados de detenção por crimes de violência doméstica, na Figueira da Foz. Os suspeitos foram presentes a tribunal, para lhes ser aplicada uma medida de coação mais gravosa do que Termo de Identidade e Residência, fez saber a PSP.