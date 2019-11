Quatro jovens detidos por roubos violentos no Porto

JN Hoje às 01:23 Facebook

Elementos da PSP intersetaram, na terça-feira, cinco jovens, na estação de metro de Faria Guimarães, no Porto, por suspeitas de dois roubos. Quatro dos jovens foram detidos e um deles, um menor de 13 anos, foi identificado.

O grupo é suspeito de ter atacado com uma arma branca um casal, na Rua de Santos Pousada, que teve que receber assistência médica num hospital da cidade, adiantou, ao JN, fonte da PSP.

Os elementos do Núcleo de Investigação da PSP do Porto foram alertados, às 23.40 horas, e, em coordenação com os serviços de segurança do Metro do Porto, conseguiram intersetar os cinco jovens na estação de Faria Guimarães.

No momento da detenção, os suspeitos, que serão presentes a juiz esta quarta-feira, tinham na sua posse dois telemóveis que foram roubados a duas outras pessoas, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra.