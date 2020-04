Quatro mil euros em dinheiro leva PSP a deter casal traficante

Rogério Matos Hoje às 19:32 Facebook

O Tribunal de Almada condenou dois homens e uma mulher por tráfico de droga. Tinham sido detidos no ano passado, depois de a PSP ter desconfiado do casal envolvido.

Os dois homens foram condenados a penas de prisão efetiva de cinco anos, enquanto a mulher viu o tribunal suspender a pena de quatro anos por considerar que agiu sob ordens do companheiro. Os três foram detidos em maio de 2019 numa operação montada pela PSP, que desconfiou do casal meses antes, quando os intercetou com 4500 euros em dinheiro e uma pequena porção de canábis.

A PSP seguiu o casal quando este se deslocava para sul, rumo ao Algarve. Homem e mulher encontraram-se com o terceiro arguido, em liberdade condicional, e seguiram para Vila Real de Santo António. Chegados à zona fronteiriça, as duas viaturas entraram em território espanhol.

No regresso, já na Ponte Vasco da Gama, esperava-lhes uma operação policial. No interior de uma das viaturas, as autoridades encontraram mais de duas mil bolotas de haxixe, divididas em vinte e dois sacos de plástico. Nas residências dos então suspeitos, foi ainda encontrado diverso material estupefaciente: 16 quilos de haxixe, 70 gramas de cocaína (cujo grau de pureza revelava de que os arguidos tinham contactos com importadores diretos) e ainda dois sacos com 3858 pastilhas de MDMA.