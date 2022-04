Dois militares da GNR em Santa Maria da Feira detidos por corrupção

Salomão Rodrigues Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Inspetores da Polícia Judiciária estão a realizar buscas no posto da GNR de Canedo e de Lourosa, em Santa Maria da Feira, num caso de suspeitas de corrupção. Há dois militares detidos e outros dois que foram constituídos arguidos.

Os militares são suspeitos de corrupção, peculato e recebimento indevido de vantagem e a detenção ocorreu em estreita colaboração com o Comando Territorial de Aveiro da GNR.

"A investigação, realizada no âmbito de um inquérito a correr termos no DIAP Regional do Porto, partiu de participação da Guarda Nacional Republicana, entidade que prestou permanente colaboração nas diligências desenvolvidas", precisa a PJ em comunicado.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foram realizadas buscas em casas dos suspeitos mas também nos postos da GNR de Canedo e de Lourosa, onde os quatro suspeitos exercem funções. Os dois detidos têm cerca de 50 anos e enquanto os dois militares constituídos arguidos têm 30 anos.

Em comunicado, a GNR ressalva "que este processo teve origem na própria Guarda, tendo as diligências processuais levadas a cabo pela Polícia Judiciária sido desenvolvidas em estreita articulação com a GNR".

Internamente, a Guarda irá proceder abrir os respetivos procedimentos disciplinares "inerente a este tipo de situações".

"A GNR reafirma o seu compromisso de tolerância zero a todas as formas de crimes, pautando a sua atuação diária pela primazia da segurança e da salvaguarda de todo e qualquer cidadão", afirma ainda fonte oficial da Guarda.