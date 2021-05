Quatro pessoas resgatadas de um agueiro em Odeceixe

Marisa Rodrigues Hoje às 17:55 Facebook

Quatro pessoas foram resgatadas do mar este domingo na praia de Odeceixe, em Aljezur, no Algarve. As vítimas terão entrado num agueiro e foram arrastadas pela corrente.

​O alerta, recebido cerca das 13 horas através do 112, informava que se encontravam quatro pessoas em dificuldades dentro de água e que uma estaria em situação de pré-afogamento.

De acordo com a Autoridade Marítima, para o local foram de imediato ativados o piquete do comando-local da Polícia Marítima de Lagos, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres, duas viaturas do projeto "Seawatch", uma viatura do INEM e os Bombeiros Voluntários de Aljezur.

Quando os meios chegaram as quatro vítimas já tinham sido retiradas da água com o apoio de surfistas e estavam já em terra. A assistência médica foi prestada ainda na praia. A vítima que inspirava mais cuidados acabou por ser transportada "em situação estável" para o hospital por um helicóptero do INEM.

Ainda segundo a Autoridade Marítima, as vítimas - duas de nacionalidade alemã, uma polaca e uma nacionalidade portuguesa - "encontravam-se dentro de água quando, alegadamente, entraram num agueiro e foram arrastados pela corrente".