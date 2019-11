Quatro portugueses detidos em Espanha por agressão e sequestro de motorista de carro alugado

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:48 Facebook

Quatro jovens, um deles menor de idade, foram detidos em Porriño (Galiza), por sequestro e agressão ao motorista de um carro que alugaram em Portugal para se irem divertir a Espanha.

Segundo informou a polícia espanhola, esta sexta-feira, a vítima que fazia o serviço em complemento com o aluguer da viatura transportou os passageiros do Porto para Vigo na segunda-feira. E quando quis regressar foi impedido à força e agredido fisicamente pelos quatro jovens.

De acordo com a mesma fonte, a viatura, um Seat León de matricula portuguesa, foi detetada por uma patrulha quando efetuava "uma manobra brusca" na via pública. "Os agentes que intercetaram o veículo comprovaram que o condutor apresentava um hematoma no olho direito e um traumatismo craniano. No interior do veículo estavam quatro jovens portugueses, um deles menor de idade", informa a polícia local espanhola em comunicado.

"O condutor contou em lágrimas que transportou os jovens do Porto até Vigo na segunda-feira e quando lhes disse na terça-feira que queria regressar a Portugal, estes o impediram a golpes", acrescenta, adiantando que a versão do homem "confere" com uma denúncia apresentada em Portugal por detenção ilegal do condutor.

Os jovens foram detidos em Espanha e, após serem ouvidos em tribunal, saíram em liberdade, sob a acusação de suspeita detenção ilegal.

O motorista foi transportado ao Centro de Saúde de Porriño onde foi assistido.