Quatro toneladas de haxixe apreendidas em Cabanas de Tavira

Quase quatro toneladas de haxixe foram apreendidas em Cabanas de Tavira, no Algarve, anunciou a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR esta terça-feira.

Segundo a UCC, duas embarcações que "apresentavam um comportamento suspeito", foram detetadas e seguidas por uma equipa de vigilância do Subdestacamento de Vila Real de Santo António, com o apoio do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo.

"Quando as embarcações se aproximaram da margem, os militares procederam à sua interceção, bem como de uma carrinha para onde estava a ser carregado produto estupefaciente. Os indivíduos suspeitos ao sentirem a presença da GNR, colocaram-se em fuga, não tendo sido possível a sua detenção", esclarece a UCC, em comunicado.

Foram apreendidos um total de 113 fardos de haxixe, duas embarcações e um veículo ligeiro de mercadorias. Um homem foi identificado por suspeitas de estar relacionado com o desembarque. A investigação foi entregue à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.