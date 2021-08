Quatro veículos apreendidos em concentração de carros com 200 pessoas

JN Hoje às 18:18 Facebook

A GNR de Ovar apreendeu, no domingo, quatro veículos por alterações às características de origem e circulação na via pública sem reunir as devidas condições de segurança, no concelho de Estarreja. Estavam cerca de 200 pessoas numa concentração improvisada de carros.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento na zona industrial de Estarreja, os militares da Guarda detetaram, que no local em apreço, existia uma concentração de cerca de 200 pessoas, sendo o que aparentava tratar-se de uma concentração de veículos normalmente conotados à participação em corridas ilegais", explica a GNR, em comunicado.

Várias patrulhas foram mobilizadas e a fiscalização culminou com a identificação de "quatro homens com idades entre os 18 e os 24 anos e apreendidas quatro viaturas por alterações às características de origem e circulação na via pública em incumprimento das regras de homologação de componentes, sistemas e acessórios".

Também foram aplicadas 21 multas por diversos ilícitos.

"A GNR procura prevenir e reprimir este tipo de fenómeno que põe em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública, bem como sensibilizar para o cumprimento nas regras de homologações de veículos, componentes, sistemas ou acessórios, procurando assim que a circulação destes veículos seja realizada de forma segura e supervisionada" precisa ainda a GNR.