Queixa ambiental de jovens portugueses contra 32 países julgada por 17 juízes

Tribunal Europeu Dos Direitos Humanos tomou a decisão histórica de julgar queixa na Grande Câmara. Seis jovens portugueses acusam estados de não tomar medidas para combater a crise climática.

A queixa apresentada por seis jovens portugueses contra 32 países, acusados de não implementar medidas para combater a crise climática, vai ser julgada no principal órgão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). A decisão, aplicada a apenas 22 dos mais de 72 mil processos em análise neste tribunal, é histórica e fará com que o caso seja julgado por 17 juízes em vez dos sete que compõem as câmaras baixas do TEDH. " Dá-nos uma sensação encorajadora e de esperança saber que o tribunal decidiu que o nosso processo é tão importante que precisa de ser decidido por 17 juízes", refere Sofia Oliveira.

Sofia subscreveu, juntamente com Mariana, André, Martim, Catarina e Cláudia, a queixa que, em setembro de 2020, deu entrada no TEDH. No documento, os jovens, que hoje têm entre 10 e 23 anos, garantiam que os fogos florestais que têm devastado Portugal são uma consequência do aquecimento global. E que este fenómeno é causado pelo incumprimento repetitivo dos estados europeus de tratados, como o de Paris, e de convenções internacionais.