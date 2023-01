Quem é o filho do fundador do Grupo Pessegueiro, suspeito de corromper autarcas?

Francisco Pessegueiro, o suspeito de ter corrompido o atual e anterior presidente de câmara de Espinho, é o CEO do Grupo Pessegueiro Investments, uma construtora e imobiliária, que nasceu há cerca de 20 anos.

Filho do fundador dos Talhos Pessegueiro, Francisco, que tem o mesmo nome que o pai, está indiciado por corrupção ativa por ser suspeito de ter pago luvas aos decisores políticos no sentido de obter privilégios em licenciamentos de empreendimentos no concelho de Espinho. De acordo com informações recolhidas pelo JN, estes investimentos sob suspeitas representam obras num valor superior a 30 milhões de euros.

A família Pessegueiro começou a vida empresarial pelas mãos de Francisco Pessegueiro pai, que em 1974 abriu o primeiro talho. O negócio prosperou com a abertura de mais talhos e diversificou-se através da construção civil.

Hoje em dia, a Pessegueiro Investments tem diversos empreendimentos em Espinho, mas também em outros locais do País. São, na maioria, prédios de habitação e condomínios de luxo.

A investigação da PJ do Porto e do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto versa precisamente sobre os processos de licenciamentos destes empreendimentos de luxo, situados na cidade de Espinho.

Recorde-se que, além de Francisco Pessegueiro, também foi detido Miguel Reis, atual presidente de câmara, o chefe de departamento de urbanismo da autarquia, José Costa, um arquiteto do gabinete JRCP, João Rodrigues, e um outro empresário do imobiliário, ligado ao Grupo Pessegueiro.