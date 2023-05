Quem é Patrocínio Azevedo, o vice-presidente da Câmara de Gaia detido?

Engenheiro civil de formação, o vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, acumula vários pelouros, além do planeamento e licenciamento urbanístico.

A cargo tem ainda as obras e vias municipais, a gestão, conservação e construção de equipamentos e espaços públicos. É ainda adjunto do presidente para a mobilidade, transportes públicos e energia e representante do Município na Gaiurb, empresa municipal de urbanismo e habitação.

Líder da concelhia do PS desde 2013, Patrocínio Azevedo, de 49 anos, perfila-se como potencial candidato à presidência, já que o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, que tem acompanhado sempre, cumpre atualmente o último mandato. Em setembro de 2022, quando se recandidatou à concelhia, afirmou que o "grande desafio são as autárquicas de 2025".