Quem são os "antivírus" portugueses que nos protegem de ataques

São três as estruturas do Estado que têm como missão prevenir e combater o Cibercrime em Portugal. Sempre que soam alarmes no ciberespaço, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e o Serviço de Informações de Segurança (SIS) trabalham em sintonia com partilha de informação, para proteger Portugal de ataques informáticos, mas também investigá-los e levar os piratas aos tribunais.

Foi em 2015, quando o país começava a observar uma explosão de crimes ligados aos ambientes digitais, que foi criada a UNC3T. É uma unidade operacional especializada que dá uma resposta estrutural, preventiva e repressiva ao fenómeno do cibercrime, mas também do ciberterrorismo. A PJ já dispunha de unidades especializadas em criminalidade informática, mas a criação da UNC3T revelou-se necessária para dotar a investigação de uma capacidade transversal de resposta, com capacidade de apoiar todas as outras áreas da PJ. Recolher, tratar e difundir dados relativos a ciber-intelligence para apoio às investigações, à cooperação policial internacional e à prevenção de atos de cibercrime, assim como desenvolver ações de contrainformação criminal fazem parte das missões daquela unidade.