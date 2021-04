"Queria dar resposta às queixas dos meus compatriotas e não podia"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:50, atualizado às 20:56 Facebook

Paulo Pinto de Albuquerque atribui um "significado muito importante" à homenagem de que foi alvo. Não só porque ela representa o reconhecimento do trabalho efetuado ao longo de nove anos, mas também pela importância que esta tem para a Justiça portuguesa. Ao JN, recorda o tempo em que divisão portuguesa no TEDH não tinha meios suficientes para responder aos anseios dos portugueses, o que impediu que fosse feito mais e melhor justiça.

Foi homenageado com um livro organizado pelas Universidades de Milão e Florença e no qual participam várias personalidades jurídicas. Que significado tem esta iniciativa para si?

Esta homenagem tem um significado muito importante. Não só para mim, mas para a Justiça portuguesa. Eu fui juiz no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de 2011 a 2020 e o mérito do trabalho desenvolvido durante o meu mandato foi agora reconhecido por este grupo de brilhantes constitucionalistas e penalistas italianos. O livro tem na capa uma ponte, porque sempre entendi que a justiça internacional, tal como a justiça constitucional, deve construir pontes entre as pessoas e as comunidades e não as apartar umas das outras e foi com esse espírito que desempenhei as minhas funções em Estrasburgo. Foi esse espírito e esse desempenho que os magistrados e universitários italianos quiseram destacar.