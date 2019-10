Quinze anos de internamento para homicida da mãe no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 17:17 Facebook

Diagnosticado com esquizofrenia em 1998, Luís Xavier deixou de tomar a medicação em 2015 e três anos depois, a 21 de abril de 2018, matou a própria mãe brutalmente em casa, no Pinhal Novo, por ver nela um demónio.

O Tribunal de Setúbal deu agora como provado que o técnico de ar condicionado agiu sem consciência do que estava a fazer, ilibou-o do crime de homicídio qualificado, mas ordenou que ficasse internado no Hospital Prisão de Caxias no mínimo durante 15 anos, tratado por esquizofrenia. Depois, cabe à equipa médica que o acompanha avaliar se o deve libertar ou não.

Na leitura da sentença no Tribunal de Setúbal, a juíza Sandra Conceição avaliou a violência do crime como "algo demolidor", com o qual nunca se tinha deparado antes. "No meio disto tudo, a única coisa que me dá consolo como ser humano é saber que a vítima estava já sem vida quando lhe espetou as canetas nos olhos", disse a presidente do coletivo de juízes a Luís Xavier, que se manteve sem reação durante a leitura da sentença.

A libertação do arguido e o tratamento para esquizofrenia em ambulatório foi posto de parte pelo Tribunal, tendo em conta que a doença, incapacitante, pode fazer com que deixe de cumprir o tratamento, como fez em 2015. "Existe um grande perigo de voltar a cometer este crime contra terceiros se não se mantiver em tratamento e por isso, antes de ser restituído à liberdade, tem que perceber a gravidade da doença", disse a juíza.

Na tarde de 21 de abril de 2018, o técnico de ar condicionados com 50 anos matou a própria mãe em casa no Pinhal Novo, um dia depois festejar o 86º aniversário da idosa. Albertina Xavier ofereceu ao filho o lanche, torradas e chá. Luís não permitiu que a mãe fizesse o lanche, já que esta tinha por hábito esmurrar o pão para que coubesse na torradeira, ato que o homem considerava ser contra a fé católica, já que o pão representa o corpo de Cristo. De acordo com a acusação, o arguido apertou e torceu o pescoço da própria mãe, pontapeou-a brutalmente e com a vítima já sem vida, espetou uma esferográfica no pescoço e outra nos olhos.

Na manhã seguinte ao homicídio, a irmã e cunhado dirigiram-se ao local e depararam-se com o corpo da idosa sem vida. Luís abriu a porta e disse ao cunhado que tinha feito uma asneira. O técnico de ar condicionados foi detido nesse dia e aos inspetores da PJ disse que via na mãe a entidade demoníaca.

Agredido na prisão

Luís Xavier foi colocado em prisão preventiva em Setúbal, onde foi agredido nos primeiros dias por reclusos. O arguido foi transferido para o Hospital Prisão de Caxias, onde permanece atualmente sob tratamento para a doença esquizofrenia.

Pai não se apercebeu do crime

O pai do homicida estava em casa na tarde do crime, mas não se apercebeu de nada. O homem a quem tinha sido diagnosticado cancro terminal faleceu três semanas depois da mulher.