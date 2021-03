Quinze homens atraídos para encontros amorosos acabaram assaltados

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 15 homens da região Norte foram atraídos por uma mulher para encontros amorosos e acabaram assaltados, ficando alguns deles sem os automóveis, num esquema articulado com dois cúmplices.

Uma fonte da PSP disse à agência Lusa que as três pessoas agora detidas estão ligadas ao chamado "grupo do tás tolo", liderado por "Pirata", colocado em prisão preventiva depois de, em setembro de 2020, ter deixado a namorada à porta do hospital de São João da Madeira, com ferimentos de bala que viriam a provocar a sua morte, durante assaltos a automóveis.

As detenções agora anunciadas reportam-se a uma mulher de 49 anos, residente no Porto, um homem da mesma cidade, com 58 anos, e outro de 37 anos, de Gondomar. Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP, refere que "as vítimas, por norma, eram aliciadas para encontros combinados através das redes sociais, vendo-se em seguida despojadas dos seus bens, nomeadamente das viaturas".

A PSP sublinha que a investigação "visou um conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam à prática reiterada de furtos de veículos e furtos no interior de veículos". Incluiu a realização de dois mandados de detenção, seis mandados de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária, nas áreas do Porto, Gondomar e Santa Maria da Feira.

Das buscas resultou a apreensão de uma pistola e 50 munições, uma arma de alarme, duas notas de 20 euros e duas de 10 que aparentam ser falsas, além de sete telemóveis.