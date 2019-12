Hoje às 17:23 Facebook

Um quiosque foi assaltado esta terça-feira ao início da tarde, na freguesia de Finzes, na Trofa.

Segundo fonte da GNR, dois indivíduos terão entrado no estabelecimento e ameaçaram o funcionário do quiosque, com uma arma de fogo que não se sabe se era verdadeira. Em seguida puseram-se em fuga, estando ainda a monte.

Os assaltantes levaram 40 euros e vários maços de tabaco. O caso está agora entregue à Polícia Judiciária. Do assalto não resultou nenhum ferido.