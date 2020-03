Quis vender sofás e ficou sem 2900 euros no MB Way

Reis Pinto Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Burlona serviu-se do desconhecimento da vítima para ter acesso à conta bancária.

Uma mulher, de 63 anos, foi burlada através da aplicação MB Way quando pretendeu vender dois sofás numa plataforma online. A vítima, de Aveiro, ficou sem 2900 euros. É mais uma das muitas pessoas que se queixaram à PSP por este esquema, alvo de alertas frequentes por esta Polícia.

A vendedora recebeu a chamada de uma mulher que estava interessada nos sofás, mas só os pagaria através do MB Way. Como a vítima desconhecia o modo de utilização da aplicação, seguiu as instruções da burlona, dirigindo-se a um multibanco. Ali introduziu um cartão de débito acedeu ao MB Waye deu o seu número de telemóvel, recebendo um código que forneceu à "cliente". Desta forma, a vítima deu à burlona o controlo da sua conta bancária, permitindo assim os levantamentos indevidos da conta. Só mais tarde viu que haviam sido feitos levantamentos no valor total de 2900 euros.