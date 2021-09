Rapariga levava pães recheados de haxixe para a prisão

T.R.A. Hoje às 11:59 Facebook

Uma jovem de 18 anos foi detida por tráfico de estupefacientes pela PSP de Oeiras. Foi apanhada a tentar introduzir na prisão de Caxias 70 gramas de haxixe camuflado em alimentos.

A jovem pretendia visitar um recluso no passado sábado de manhã e levava vários produtos alimentares para lhe entregar. Porém, durante as revistas no controle de acessos, elementos da Guarda Prisional detetaram na sua posse pedaços de produtos suspeitos de serem estupefacientes.

No interior dos pães levados pela visitante estavam seis embalagens do que parecia ser haxixe. A PSP de Oeiras foi chamada ao Estabelecimento Prisional de Caxias e após testagem e pesagem comprovou-se que efetivamente se tratava de haxixe, com um peso de 72,97 gramas que daria para 145 doses individuais.

Segundo um comunicado da PSP, a rapariga foi detida e, após os formalismos legais, foi submetida a Termo de Identidade e Residência.