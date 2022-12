Rapaz de 14 anos entre grupo que assaltou com faca perto do Colombo

Um rapaz de 14 anos está entre os sete suspeitos de terem assaltado, ao final da tarde de sexta-feira, dois jovens num jardim perto do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Os restantes assaltantes têm entre 16 e 19 anos.

O grupo, que terá ameaçado as vítimas com um faca, foi intercetado e detido pela PSP pouco depois do assalto.

O suspeito mais novo foi entregue à mãe para se apresentar posteriormente no Juízo de Família e Menores, enquanto os restantes foram conduzidos a tribunal para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

O assalto aconteceu pelas 18.40 horas de sexta-feira e os seus autores terão exigido às vítimas - um homem de 17 anos e uma mulher de 18 - que lhes entregassem todo o dinheiro que tinham consigo, refere este sábado, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa de PSP.

Já com 70 euros na sua posse, o grupo fugiu. Antes, terão atingido com a faca, sem gravidade, uma das mãos da jovem.

Numa altura em que ainda conseguiam ver os suspeitos, as vítimas chamaram a Polícia. Pouco depois, o grupo acabou por ser intercetado e detido pelos agentes, por suspeita de roubo.

As medidas de coação aplicadas pelo tribunal ainda não são conhecidas.