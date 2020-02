Rapaz de 15 anos suspeito de violar na rua meninas de 12

Inês Banha Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz de 15 anos é suspeito de ter violado em plena rua duas meninas de 12 anos e uma rapariga de 17. Os casos aconteceram em Mem Martins, no concelho de Sintra. O adolescente já foi detido.

A situação mais recente terá acontecido na terça-feira, 18 de fevereiro, quando, pelas 18.10 horas, "o suspeito abordou a vítima, uma menina de 12 anos e, mediante ameaça/agressão com recurso a arma branca, a forçou a práticas sexuais", adianta esta quinta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Aproveitando "um momento de distração", o adolescente acabou por conseguir fugir para casa de familiares, que "comunicaram imediatamente o sucedido" às autoridades.

Com a descrição do alegado violador na sua posse, a PSP localizou e abordou então o jovem. Na sua esfera, foi encontrada "uma arma branca com 19 cm de lâmina".

A investigação permitiu mais tarde apurar que terá ligações a outras duas violações em Mem Martins. Ao que o JN apurou, num dos casos a vítima foi outra menina de 12 anos e, no outro, uma rapariga de 17, igualmente abordadas com violência na via pública.

Esta quinta-feira, o suspeito recolheu preventivamente a um centro educativo, por determinação do Tribunal de Instrução Criminal de Sintra.