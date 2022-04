Rapazes detidos por violar colegas em grupo atacavam na escola

Crimes mais graves terão acontecido em casa dos suspeitos, mas importunações sexuais de raparigas no estabelecimento do ensino, localizado no concelho de Vila Franca de Xira, seriam cada vez mais frequentes.

Os dois adolescentes detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por terem, alegadamente, violado colegas de escola em grupo também terão atacado as vítimas, embora com menor gravidade, dentro do estabelecimento de ensino, localizado no concelho de Vila Franca de Xira, apurou o JN. A importunação sexual de raparigas estariam mesmo a tornar-se mais frequentes e as autoridades temem que possam existir mais vítimas.