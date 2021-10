Rapper assassinado em ajuste de contas por dívida de tráfico

Rogério Matos Hoje às 09:10 Facebook

O rapper Silvano Silva, de 29 anos, morreu após ser esfaqueado ao cobrar uma dívida de droga de cinco mil euros a Carlos Ferreira, de 23 anos.

Carlos foi surpreendido em casa e acabou por matar o músico com quatro golpes. O crime aconteceu na madrugada de 30 de março, em Salvaterra de Magos, e Carlos Ferreira foi agora acusado pelo Ministério Público de homicídio simples.

De acordo com a acusação, a que o JN teve acesso, Silvano Silva dirigiu-se com três amigos à casa de Carlos Ferreira para cobrar à força uma dívida de cinco mil euros por tráfico de droga. De madrugada, os quatro irromperam pela casa, onde Carlos estava com a sua mãe e o irmão.