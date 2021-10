Rapper Plutónio detido pela PJ por posse de arma ilegal

Alexandre Panda Hoje às 07:54 Facebook

Investigação por tentativa de homicídio conduziu Polícia à casa do músico em Alcabideche, onde guardava revólver.

O rapper Plutónio, considerado um dos maiores fenómenos do hip-hop português, foi detido por posse de arma ilegal pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, numa investigação por tentativa de homicídio. O músico, a quem foi apreendido um revólver de calibre .32 durante uma busca no Bairro da Cruz Vermelha em Alcabideche, Cascais, já foi restituído à liberdade.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a brigada de homicídios da PJ investigava um tiroteio que aconteceu há meses na zona de Alcabideche. Os inspetores conseguiram identificar um dos envolvidos que terá disparado vários tiros com o revólver. Esse indivíduo é amigo de João Ricardo Colaço, o músico conhecido pelo nome de Plutónio e que no bairro é apelidado de "Dudu". Os investigadores apuraram que, depois do tiroteio, o suspeito quis desfazer-se da arma e confiou-a ao rapper Plutónio.