Raptores de Braga sujeitos a apresentações bissemanais na polícia

Os quatro suspeitos de rapto, extorsão e agressões a um jovem, no Bairro do Monte Picoto, em Braga, têm de se apresentar bissemanalmente nos postos policiais da área das suas casas, decidiu ontem uma juíza de instrução de Guimarães.

Dois dos arguidos, como moram em Barcelos e na Póvoa de Varzim, ficam ainda proibidos de entrar no concelho de Braga, disse a PJ, que tinha detido os suspeitos.

Os quatro arguidos não poderão contactar com a vítima, com as testemunhas e entre si, determinou a juíza de instrução, no Palácio da Justiça de Guimarães.

Em causa estão suspeitas de que, na noite de 2 de fevereiro deste ano, na zona dos bares académicos de Braga, em Gualtar, a propósito de um negócio de tráfico de droga, um jovem de 24 anos foi raptado e agredido, no Bairro do Monte Picoto.